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शिविर में मुकेश सलारिया, ललिता बांगिया, डीआर चौहान, आरएस रावत, राम भज शर्मा, डीआर भट्टी, राम लाल, रमेश जमवाल और उर्मिला चौहान का नेतृत्व मिला। शानदार प्रदर्शन के आधार पर हरमन ठाकुर और वैष्णवी का चयन राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस परेड के लिए हुआ है। दोनों स्वयंसेवी आगामी 26 जनवरी को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में राज्यपाल को सलामी देंगे। समापन अवसर पर भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने दोनों स्वयंसेवियों को मेडल प्रदान कर सम्मानित किया। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ है। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि यह सफलता पूरे क्षेत्र और प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। विज्ञापन

शिविर में मुकेश सलारिया, ललिता बांगिया, डीआर चौहान, आरएस रावत, राम भज शर्मा, डीआर भट्टी, राम लाल, रमेश जमवाल और उर्मिला चौहान का नेतृत्व मिला। शानदार प्रदर्शन के आधार पर हरमन ठाकुर और वैष्णवी का चयन राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस परेड के लिए हुआ है। दोनों स्वयंसेवी आगामी 26 जनवरी को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में राज्यपाल को सलामी देंगे। समापन अवसर पर भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने दोनों स्वयंसेवियों को मेडल प्रदान कर सम्मानित किया। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ है। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि यह सफलता पूरे क्षेत्र और प्रदेश के लिए गौरव का विषय है।

संसारपुर टैरेस (कांगड़ा)। जाहू, हमीरपुर में 24 से 28 नवंबर तक पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर का आयोजन हुआ। पीएम श्री राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोटला बेहड़ के राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवी हरमन ठाकुर और वैष्णवी ने शिविर में भाग लिया। प्रधानाचार्य नरेश कुमार धीमान और प्रभारी आशा रानी के मार्गदर्शन में दोनों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।