Kangra News: 24 मील में निर्माणाधीन फोरलेन के गड्ढे में गिरी कार, चालक की मौत

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पुलिस के अनुसार विशाल कोटला में कार साज का काम करता था। रविवार को अपनी कार से दुकान को जा रहा था कि 24 मील में उसकी कार गड्ढे में लुढ़क गई। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस थाना नूरपुर को दी जिस पर पुलिस मौका पर पहुंची। विशाल के परिवार में पत्नी और तीन साल का बेटा है। उधर, एएसपी नूरपुर धर्म चंद वर्मा ने बताया कि 24 मील में कार के गड्ढे में गिरने से चालक विशाल निवासी त्रिलोकपुर की मौत हो गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा कार को कब्जे में ले लिया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। संवाद

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कोटला (कांगड़ा)। पठानकोट-मंडी फोरलेन पर 24 मील के पास कार के निर्माणाधीन फोरलेन के गड्ढे में कार गिरने से चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान विशाल (31) पुत्र देव राज निवासी त्रिलोकपुर के रूप में हुई है।