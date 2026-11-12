Kangra News: बिना मां-बाप के बच्चों की देखभाल करने वाला केंद्र खुद अनाथ

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महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार केंद्र में छह आया, एक सोशल वर्कर और एक चौकीदार का पद भरा हुआ है। को-ऑर्डिनेटर और पैरा मेडिकल स्टाफ का एक-एक पद रिक्त है। नवजात बच्चों की 24 घंटे निगरानी के लिए पैरा मेडिकल स्टाफ की तैनाती जरूरी मानी जा रही है।को-ऑर्डिनेटर न होने से प्रशासनिक कामकाज और समन्वय में बाधा आ रही है। वर्तमान में यह केंद्र लोकोमोटर दिव्यांग केंद्र के एक कमरे में चल रहा है। विभाग ने नए भवन के लिए भूमि चिह्नित की है जिस पर आगामी प्रक्रिया जारी है।15-20 दिन केंद्र में रखकर शिमला भेजा था नवजातफरवरी में केंद्र में एक नवजात बच्चे की देखरेख का मामला आया था। कर्मचारियों ने 15 से 20 दिन तक आठ-आठ घंटे की शिफ्ट में देखभाल की। बाद में परिस्थितियों के चलते बच्चे को निदेशालय स्तर के शिशु गृह शिमला स्थानांतरित किया गया। केंद्र में अब तक कुल तीन मामले आ चुके हैं। इस वर्ष अभी तक कोई नया मामला दर्ज नहीं हुआ है।बच्चा गोद लेने के लिए कारा पोर्टल पर होगा आवेदनमहिला एवं बाल विकास विभाग के तहत बच्चा गोद लेने के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए/कारा) पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य है। आवेदन के बाद निदेशालय स्तर से जिला शाखा को निर्देश जारी होते हैं। इसके तहत आवेदक परिवार की होम स्टडी रिपोर्ट तैयार कर नियमानुसार प्रक्रिया पूरी की जाती है।निदेशालय की ओर से नवजात बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए एसएए केंद्र स्थापित किया गया है। केंद्र में आठ पद भरे जा चुके हैं। अन्य रिक्त पदों को भी निदेशालय स्तर से जल्द भरा जाएगा। -अशोक कुमार शर्मा, डीपीओ, महिला एवं बाल विकास विभाग, कांगड़ा