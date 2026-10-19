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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Bhalar's team emerged as the winner in the volleyball tournament.

Kangra News: वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भलाड़ की टीम रही विजेता

Mon, 19 Oct 2026 02:20 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Mon, 19 Oct 2026 02:20 AM IST
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Bhalar's team emerged as the winner in the volleyball tournament.
कोटला (कांगड़ा)। जवाली विधानसभा क्षेत्र के गांव भलाड़ में पूर्व हवलदार ज्ञान चंद की ओर से एक दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें सात टीमों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में कर्नल सुदेश सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। सेमीफाइनल में ठेहड़ू को हराकर भलाड़ ने फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मुकाबले में प्राथमिक पाठशाला भलाड़ की टीम ने मस्तगढ़ को मात देकर खिताब अपने नाम किया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को तराशना और युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना रहा। संवाद
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