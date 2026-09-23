संतुलित पोषण ही बच्चों के विकास का आधार : डॉ. नितेश

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उन्होंने कहा कि सही उम्र में सही खानपान न मिलने से बच्चों के शारीरिक विकास के साथ-साथ सीखने की क्षमता भी प्रभावित होती है। शिविर में डॉ. मन्हास ने बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि जन्म के पहले छह माह तक शिशु को केवल स्तनपान ही कराना चाहिए।इसके बाद छह माह की आयु पूरी होने पर पूरक और पौष्टिक आहार की शुरुआत जरूरी हो जाती है। इसके अलावा बच्चों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, समय पर टीकाकरण और उनकी ग्रोथ मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हमारी आंगनबाड़ी, हमारी जिम्मेदारी थीम पर आयोजित इस शिविर में सीडीपीओ संदीप बग्गा ने कहा कि यह केवल एक अभियान नहीं, बल्कि पूरे समुदाय का साझा दायित्व है।उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने की अपील की। कार्यक्रम में पंचायत प्रधान भवानी शंकर, पूर्व प्रधान कमलेश देवी, स्वास्थ्य व आईसीडीएस विभाग के कर्मचारी, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।