Kangra News: जहां मिलनी चाहिए मदद, वहां मिल रहे बैग-हेलमेट

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देखरेख के अभाव में यह हेल्प डेस्क अब कर्मचारियों के हेलमेट, बैग और अन्य निजी सामान रखने का ठिकाना बनकर रह गया है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में पहुंचने वाले मरीजों, विशेषकर बुजुर्गों और पहली बार आने वाले लोगों को सही मार्गदर्शन न मिलने से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।मरीज राम बहादुर, नेकराम, अजय कुमार, मुकेश और राहुल का कहना है कि हेल्प डेस्क की बदहाली से अस्पताल की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से मांग की है कि डेस्क को व्यवस्थित कर वहां नियमित कर्मचारी की स्थायी तैनाती सुनिश्चित की जाए ताकि मरीजों को बेवजह परेशान न होना पड़े।हेल्प डेस्क के संचालन के लिए अस्पताल के पास कोई नियमित कर्मचारी पद स्वीकृत नहीं है। सामान्यतः यहां नर्सिंग प्रशिक्षुओं, फार्मेसी छात्रों या सुरक्षा कर्मियों की मदद से व्यवस्था संभाली जाती है। मरीजों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क पर शीघ्र ही किसी कर्मचारी की तैनाती कर दी जाएगी। -डॉ. अनुराधा शर्मा, चिकित्सा अधीक्षक, क्षेत्रीय अस्पताल, धर्मशाला