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Kangra News: आशुतोष शर्मा बने नूरपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष

Wed, 30 Sep 2026 08:48 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Wed, 30 Sep 2026 08:48 PM IST
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Ashutosh Sharma becomes President of Nurpur Bar Association.
ऐडवोकेट आशुतोष शर्मा
नूरपुर (कांगड़ा)। नूरपुर बार एसोसिएशन के चुनाव में वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष शर्मा ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। बुधवार को संपन्न हुए चुनाव में उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी अजितेश पठानिया को मात्र एक मत से पराजित किया। चुनाव परिणामों में अंबिका व रिचा राणा को उपाध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा पंकज सतवालिया को महासचिव और रजनी मल्होत्रा को सहसचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नवनियुक्त अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने अपनी इस जीत और नियुक्ति के लिए सभी अधिवक्ताओं का आभार जताया है। संवाद
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