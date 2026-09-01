Kangra News: सस्ते राशन में फिर कटौती, एपीएल को अब पांच किलो चावल मिलेगा

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डिपुओं में एपीएल राशन कार्डधारकों को पहले प्रति परिवार 13 किलो आटा उपलब्ध करवाया जाता था, जिसे घटाकर 12 किलो कर दिया गया था। पिछले पांच महीनों से आटे का यह कोटा 12 किलो पर ही स्थिर बना हुआ है। अब चावल के कोटे में भी एक किलो की कमी किए जाने से मध्यमवर्गीय परिवारों का बजट बिगड़ना तय है।बाजार में लगातार बढ़ती महंगाई के बीच सस्ते राशन के कोटे में हो रही इस कटौती को लेकर उपभोक्ताओं में गहरी नाराजगी है। इस बीच राहत की बात यह है कि डिपो में उड़द, मसूर और चने की दालें पहुंचना शुरू हो गई हैं, जबकि सितंबर महीने के सरसों के तेल का कोटा अभी शेष है।खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग कांगड़ा के जिला नियंत्रक पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि सितंबर माह में एपीएल परिवारों को 5 किलो चावल और 12 किलो आटा दिया जाएगा। इसके अलावा राशन डिपुओं में दालों की आपूर्ति भी शुरू करवा दी गई है।