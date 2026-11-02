Kangra News: अनिरुद्ध अंतरराष्ट्रीय टेस्ट ट्वेंटी चैंपियनशिप के लिए चयनित

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दिल्ली की इस खिताबी जीत में तहसील देहरा के नलेटी गांव के युवा क्रिकेटर अनिरुद्ध शर्मा ने अहम भूमिका निभाई। अनिरुद्ध टीम में बतौर सलामी बल्लेबाज और विकेटकीपर खेले। शानदार प्रदर्शन के दम पर उनका चयन अब श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में होने वाली अंतरराष्ट्रीय टेस्ट ट्वेंटी चैंपियनशिप के लिए हुआ है। यह स्पर्धा 14 से 29 नवंबर तक आयोजित की जाएगी।अनिरुद्ध के पिता नवीन कुमार ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में विभिन्न देशों के 160 खिलाड़ी भाग लेंगे। इनमें 80 लड़के और 80 लड़कियां शामिल होंगी। अनिरुद्ध भारतीय टीम में ओपनर और विकेटकीपर की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनके पिता विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) में वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं। परिवार लंबे समय से दिल्ली में रह रहा है। अनिरुद्ध के चयन से नलेटी गांव और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। संवाद