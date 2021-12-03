Kangra News: बैडमिंटन के अंडर-15 वर्ग में नूरपुर के आरव विजेता

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रैहन (कांगड़ा)। ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अंडर-15 लड़कों के वर्ग में नूरपुर के आरव ने खिताब अपने नाम किया। धमेटा के आदित्य उपविजेता रहे। अंडर-13 वर्ग में सूर्यांश सिंह विजेता और टकवाल के समर उपविजेता बने। लड़कियों के वर्ग में भाटियां की आर्या ने खिताबी जीत दर्ज की और अनिष्का उपविजेता रहीं। राजकीय प्राथमिक पाठशाला फतेहपुर में आयोजित इस टूर्नामेंट में करीब 40 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। समापन पर विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संवाद