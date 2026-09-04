Kangra News: सांड ने कारोबारी पर हमला कर किया गंभीर घायल

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कुलवीर कटोच बुधवार शाम करीब साढ़े सात बजे रोज की तरह हार्डवेयर की दुकान बंद कर पास ही खड़ी गाड़ी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए एक सांड ने उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। सांड ने उन्हें पटक-पटककर लहूलुहान कर दिया।चीख-पुकार सुनकर मौके पर मौजूद एक साहसी युवक ने किसी तरह सांड को वहां से खदेड़ा जिससे कुलवीर की जान बच सकी। घायल कारोबारी को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस सांड को तत्काल पकड़कर किसी गोसदन या सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते आक्रामक पशुओं पर अंकुश नहीं लगाया गया तो भविष्य में किसी की जान भी जा सकती है। क्षेत्र में लावारिस घूम रहे अन्य पशुओं के स्थायी समाधान की भी मांग उठाई गई है।पहले भी कई लोगों को कर चुका है लहूलुहानस्थानीय लोगों का कहना है कि यह सांड शिवनगर क्षेत्र में लंबे समय से आतंक का पर्याय बना हुआ है। इससे पहले भी कई राहगीरों व स्थानीय लोगों को घायल कर चुका है। बार-बार शिकायतों के बावजूद इसे पकड़ने के लिए अभी तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है।