Kangra News: बाल स्कूल ज्वालामुखी में 665 खिलाड़ी दिखाएंगे दम

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प्रतियोगिता के दौरान वॉलीबाल, कबड्डी, खो-खो, जूडो और कुश्ती जैसी प्रमुख खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा जिसमें विभिन्न स्कूलों से चयनित खिलाड़ी हुनर दिखाएंगे। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण और स्कूली स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्प है तथा युवा प्रतिभाओं को हरसंभव मंच उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन व खेल आयोजकों को प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के रहने, खाने और खेल मैदान पर सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।इस मौके पर एसडीएम संजीव कुमार, डीएसपी संजय शर्मा, उच्च शिक्षा उपनिदेशक कांगड़ा अश्वनी शब्याल, स्कूल प्रधानाचार्य सुरेश कुमार, एडीपीओ कांगड़ा अतुल कटोच, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह राणा, महासचिव अश्वनी दत्त, नगर परिषद अध्यक्ष सोम किरण शर्मा, उपाध्यक्ष दीप्ति शर्मा और नगर पार्षद नीरज शर्मा सहित अन्य गण्यमान्य उपस्थित रहे। संवाद