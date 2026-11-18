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अमर उजाला ब्यूरोतपोवन (धर्मशाला)। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत बनाए गए 38 जल भंडारण टैंकों में से 37 चालू हो चुके हैं। नागाबाड़ी गांव में बना एक टैंक फोरलेन सड़क निर्माण के कारण अभी कार्यशील नहीं है। इसे दिसंबर 2026 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधायक रणवीर सिंह (निक्का) के विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत छह पेयजल योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से पांच का काम पूरा हो चुका है, जबकि एक योजना का करीब 90 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है।इन छह योजनाओं की अनुमानित लागत 4,873.46 लाख रुपये है। इनमें से अब तक 4,208.24 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। वहीं, 38 जल भंडारण टैंकों के निर्माण पर कुल 300.81 लाख रुपये खर्च हुए हैं। सभी टैंकों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।उपमुख्यमंत्री के अनुसार, नागाबाड़ी में बने टैंक को फोरलेन सड़क निर्माण के कारण अभी चालू नहीं किया जा सका है। इसे दिसंबर 2026 तक कार्यशील करने का प्रस्ताव है।उपमुख्यमंत्री के अनुसार, नागाबाड़ी में बने टैंक को फोरलेन सड़क निर्माण के कारण अभी चालू नहीं किया जा सका है। इसे दिसंबर 2026 तक कार्यशील करने का प्रस्ताव है।