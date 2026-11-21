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नई मशीन के शुरू होने से मरीजों को पहले के मुकाबले अधिक स्पष्ट और उच्च गुणवत्ता वाली जांच रिपोर्ट मिल सकेगी। इससे जटिल बीमारियों का सटीक निदान करने में भी मदद मिलेगी।इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि टांडा मेडिकल कॉलेज में पहले से 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन के माध्यम से मरीजों को जांच सुविधा दी जा रही है। अब दूसरी 3 टेस्ला एमआरआई मशीन स्थापित होने से संस्थान की जांच क्षमता बढ़ेगी। यह अत्याधुनिक मशीन शरीर की आंतरिक संरचनाओं की अधिक बारीकी से तस्वीरें उपलब्ध करवाएगी।इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा, राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा, विधायक आरएस बाली, पूर्व विधायक सुरेंद्र काकू, स्वास्थ्य सचिव आशीष सिंहमार और मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. मिलाप शर्मा सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।256 स्लाइस सीटी स्कैन और रोबोटिक आर्म्स देने का आश्वासनमुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज के संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों से संवाद के दौरान संस्थान में अत्याधुनिक सर्जरी के लिए नए रोबोटिक आर्म्स उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। साथ ही 256 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन देने की भी घोषणा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों को एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे जैसी जांच सुविधाएं बिना प्रतीक्षा अवधि के उपलब्ध करवाई जाएं। सरकार का लक्ष्य स्वास्थ्य संस्थानों में जांच के लिए लगने वाली प्रतीक्षा अवधि को शून्य करना है।पीजी की सीटें 277 से बढ़कर हुईं 597मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष एक साथ 320 पीजी सीटें बढ़ाई हैं। इससे प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीटों की संख्या 277 से बढ़कर 597 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के साथ चिकित्सा शिक्षा को भी मजबूत किया जा रहा है। विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है और शेष श्रेणियों के कर्मचारियों को भी जल्द पदोन्नति देने के प्रयास किए जा रहे हैं।