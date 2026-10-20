24 और 25 अक्तूबर को बारिश-बर्फबारी की संभावना

माैसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के सभी भागों में 23 अक्तूबर तक माैसम शुष्क रहने की संभावना है। जबकि 24 और 25 अक्तूबर को राज्य में कुछ जगहों पर हल्की बारिश-बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। 26 अक्तूबर को माैसम साफ रहने के आसार हैं। 24 अक्तूबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू व लाहाैल-स्पीति के कुछ भागों में बारिश-बर्फबारी की संभावना है। उधर, अगले 3-4 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम व अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।