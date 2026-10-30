फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal: NCB to strike at the root of the drug problem; a joint strategy will be formulated with the police.

हिमाचल: नशे की जड़ पर चोट करेगा एनसीबी, पुलिस के साथ बनेगी संयुक्त रणनीति

Sat, 31 Oct 2026 10:38 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 31 Oct 2026 10:38 AM IST
सार

प्रदेश में नशे के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। 

विज्ञापन
Himachal: NCB to strike at the root of the drug problem; a joint strategy will be formulated with the police.
एनसीबी के डीडीजी और अतिरिक्त निदेशक राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से मिले। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश में नशे के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी कड़ी में एजेंसी के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल (डीडीजी) और अतिरिक्त निदेशक ने शिमला का दौरा कर प्रदेश में नशे की स्थिति और इससे निपटने की तैयारियों को लेकर राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। बैठक के दौरान प्रदेश में नशे के मौजूदा परिदृश्य और केंद्र सरकार के विजन डॉक्यूमेंट ऑन नारकोटिक्स कंट्रोल (2026-29) की प्रमुख प्राथमिकताओं की जानकारी दी गई। इस दौरान विजन डॉक्यूमेंट को जमीन पर लागू करने पर विशेष जोर दिया गया। एनसीबी अधिकारियों ने प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के साथ भी बैठकें कीं।

विज्ञापन
Trending Videos

वित्तीय नेटवर्क पर कार्रवाई को लेकर भी रणनीति बनी
मुख्य सचिव के साथ बैठक में प्रदेश में नशे की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय मजबूत करने और केंद्र के विजन डॉक्यूमेंट (2026-29) के तहत तय प्राथमिकताओं को लागू करने पर चर्चा हुई। सीमावर्ती क्षेत्रों और नशे के कारोबार से प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ाने के साथ नशे के कारोबार से जुड़े वित्तीय नेटवर्क पर कार्रवाई को लेकर भी रणनीति बनी। प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी के साथ बैठक में खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान, संयुक्त ऑपरेशन और अंतरराज्यीय ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा चिट्टा तस्करी के मुख्य सप्लायरों, सप्लाई चेन और संगठित ड्रग सिंडिकेट की पहचान कर उनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की रणनीति पर भी विचार-विमर्श हुआ।

विज्ञापन
विज्ञापन

शिमला में एनसीबी के नए कार्यालय के लिए भवन फाइनल
हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो शिमला में अपना नया कार्यालय खोलने जा रहा है। कार्यालय के लिए शिमला में भवन भी देख लिया गया है। इससे प्रदेश में एजेंसी की गतिविधियों को विस्तार मिलने के साथ नशे की तस्करी से जुड़े मामलों की निगरानी और जांच में तेजी आने की उम्मीद है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed