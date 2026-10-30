हिमाचल: नशे की जड़ पर चोट करेगा एनसीबी, पुलिस के साथ बनेगी संयुक्त रणनीति

वित्तीय नेटवर्क पर कार्रवाई को लेकर भी रणनीति बनी

मुख्य सचिव के साथ बैठक में प्रदेश में नशे की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय मजबूत करने और केंद्र के विजन डॉक्यूमेंट (2026-29) के तहत तय प्राथमिकताओं को लागू करने पर चर्चा हुई। सीमावर्ती क्षेत्रों और नशे के कारोबार से प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ाने के साथ नशे के कारोबार से जुड़े वित्तीय नेटवर्क पर कार्रवाई को लेकर भी रणनीति बनी। प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी के साथ बैठक में खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान, संयुक्त ऑपरेशन और अंतरराज्यीय ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा चिट्टा तस्करी के मुख्य सप्लायरों, सप्लाई चेन और संगठित ड्रग सिंडिकेट की पहचान कर उनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की रणनीति पर भी विचार-विमर्श हुआ।