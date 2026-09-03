हिमाचल: कभी भी हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, दिल्ली में हाईकमान से मुख्यमंत्री सुक्खू ने की मंत्रणा

बैठक में ये नेता रहे माैजूद

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं विधानसभा अध्यक्ष विनय कुमार पहले ही दिल्ली पहुंच चुके थे। कांग्रेस की यह बैठक शाम करीब चार बजे हुई। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पहले से ही दिल्ली में थे। हालांकि वे इस बैठक में नहीं बुलाए गए थे। वहीं सुंदर सिंह ठाकुर के भी दिल्ली बुलाए जाने की चर्चा है। बैठक में मुख्यमंत्री सुक्खू, विनय कुमार और हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल भी मौजूद रहे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल मौजूद की विशेष उपस्थिति रही। हाईकमान ने हिमाचल में सरकार और संगठन को भाजपा की जनविरोधी नीतियों को चिन्हित करते हुए इनके खिलाफ व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसके लिए प्रदेश में आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने और आने वाले दिनों में अलग-अलग स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने पर चर्चा हुई। बैठक में हिमाचल प्रदेश में सरकार और संगठन की गतिविधियों की भी समीक्षा की गई। हाईकमान ने सरकार की योजनाओं और पार्टी के कार्यक्रमों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के साथ संगठन को सक्रिय करने पर जोर दिया। जिला और ब्लॉक स्तर तक पार्टी कार्यकर्ताओं को आंदोलन से जोड़ने की रणनीति पर भी चर्चा हुई।