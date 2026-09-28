हिमाचल: विधायक सुंदर ठाकुर को साथ लेकर दिल्ली पहुंचे सीएम सुक्खू, कैबिनेट विस्तार पर निगाहें

आगामी चुनावों की तैयारियों पर भी होगा मंथन

इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर कांग्रेस की रणनीति, मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी है। आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर भी पार्टी की रणनीति पर मंथन होगा। कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली रवाना हुई हैं। मुख्यमंत्री का नई दिल्ली दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हैं। कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्रिमंडल में शामिल करने की पैरवी मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू स्वयं कर रहे हैं।