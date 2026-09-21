Hamirpur (Himachal) News: विनीत और कैप्टन तिलक बने भाजपा पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के संयोजक
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Mon, 21 Sep 2026 12:51 AM IST
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हमीरपुर। भाजपा पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक कैप्टन मदन लाल बनयाल ने पार्टी शीर्ष नेतृत्व से विचार-विमर्श के बाद भाजपा पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ मंडल शहरी एवं ग्रामीण हमीरपुर के संयोजकों की नियुक्ति की है।
मंडल ग्रामीण पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का संयोजक लंबलू निवासी कैप्टन तिलक राज शर्मा और शहरी मंडल हमीरपुर का संयोजक सासन निवासी विनीत कुमार कालिया को बनाया गया है।
जिला संयोजक मदन बनयाल ने बताया कि बजूरी पंचायत निवासी कैप्टन मनोहर लाल जसवाल को प्रदेश पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ की ओर से पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ जिला हमीरपुर का सह संयोजक नियुक्त किया गया है।
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विधायक आशीष शर्मा ने दोनों मंडलों के नवनियुक्त पदाधिकारियों को नए दायित्व की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक पूर्व सैनिकों को जोड़ेंगे और पार्टी के कार्यक्रमों व गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेंगे।
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मंडल ग्रामीण पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का संयोजक लंबलू निवासी कैप्टन तिलक राज शर्मा और शहरी मंडल हमीरपुर का संयोजक सासन निवासी विनीत कुमार कालिया को बनाया गया है।
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जिला संयोजक मदन बनयाल ने बताया कि बजूरी पंचायत निवासी कैप्टन मनोहर लाल जसवाल को प्रदेश पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ की ओर से पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ जिला हमीरपुर का सह संयोजक नियुक्त किया गया है।
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विधायक आशीष शर्मा ने दोनों मंडलों के नवनियुक्त पदाधिकारियों को नए दायित्व की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक पूर्व सैनिकों को जोड़ेंगे और पार्टी के कार्यक्रमों व गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेंगे।