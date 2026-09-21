Hamirpur (Himachal) News: विनीत और कैप्टन तिलक बने भाजपा पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के संयोजक

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मंडल ग्रामीण पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का संयोजक लंबलू निवासी कैप्टन तिलक राज शर्मा और शहरी मंडल हमीरपुर का संयोजक सासन निवासी विनीत कुमार कालिया को बनाया गया है।जिला संयोजक मदन बनयाल ने बताया कि बजूरी पंचायत निवासी कैप्टन मनोहर लाल जसवाल को प्रदेश पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ की ओर से पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ जिला हमीरपुर का सह संयोजक नियुक्त किया गया है।विधायक आशीष शर्मा ने दोनों मंडलों के नवनियुक्त पदाधिकारियों को नए दायित्व की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक पूर्व सैनिकों को जोड़ेंगे और पार्टी के कार्यक्रमों व गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेंगे।