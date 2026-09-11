Hamirpur (Himachal) News: मोरसू पुल की रेलिंग तोड़ 200 फीट नीचे गिरा ट्रक, चालक घायल

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वहीं, ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। चालक की पहचान मदन निवासी सुंदरनगर, जिला मंडी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार ट्रक ऊना की ओर से भोटा की तरफ आ रहा था। अचानक चालक नियंत्रण खो बैठा और ट्रक पुल की रेलिंग से टकराकर खाई में जा गिरा।हादसे के बाद घायल चालक को बाहर निकालने के लिए बीडीसी सदस्य राजेश कुमार मांगा और स्थानीय लोग प्रवीण, गगन और विनोद खाई में उतरे। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद उन्होंने चालक को क्षतिग्रस्त ट्रक से बाहर निकालकर सड़क तक पहुंचाया। इस दौरान मौके पर एंबुलेंस भी पहुंच गई थी।हादसा स्थल से भोटा पीएचसी करीब दो किलोमीटर दूर है। घायल चालक को एंबुलेंस से डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर ले जाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। एसपी बलबीर सिंह ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।