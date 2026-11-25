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स्थानीय लोगों में विवेक ठाकुर, सपना कुमारी, राज कुमार, देवराज और कोमल ने यहां नियमित रूप से पुलिस जवान तैनात करने की मांग उठाई है। गारली चौक ऊना, हमीरपुर और बिझड़ी सड़क मार्गों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां दिनभर बड़ी संख्या में छोटे-बड़े वाहनों की आवाजाही रहती है।वहीं, बाजार में खरीदारी करने आने वाले लोग सड़क के किनारे और दुकानों के सामने वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे सड़क संकरी हो जाती है और जाम लग जाता है।त्योहारी सीजन के दौरान यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए यहां एक पुलिस जवान तैनात किया गया था। उसकी तैनाती से वाहनों की आवाजाही व्यवस्थित हुई थी और लोगों को जाम से राहत मिली थी, लेकिन ड्यूटी हटने के बाद समस्या फिर बढ़ गई है।लोगों ने कहा कि चौक पर रोजाना जाम लगना आम बात हो गई है। कई बार वाहन चालकों को थोड़ी दूरी तय करने के लिए भी काफी देर इंतजार करना पड़ता है। तीन प्रमुख सड़क मार्गों को जोड़ने वाले इस चौक पर यातायात का दबाव अधिक रहता है, इसलिए यहां नियमित पुलिस तैनाती जरूरी है।उन्होंने पुलिस प्रशासन से चौक पर नियमित पुलिस जवान तैनात करने और बेतरतीब पार्किंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।कोटत्योहारी सीजन में यातायात का दबाव अधिक होने के कारण गारली चौक मैहरे में पुलिस जवान तैनात किया था। पुलिस विभाग में कर्मचारियों की कमी के चलते फिलहाल वहां से जवान की ड्यूटी हटाई है।