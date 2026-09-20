Hamirpur (Himachal) News: उभरती तकनीकों से शिक्षकों को किया प्रशिक्षित

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उन्होंने तेजी से बदलते तकनीकी परिवेश में शिक्षकों को नवीन तकनीकों से निरंतर जुड़ने और विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकी एवं औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने के लिए प्रेरित किया।संस्थान के प्रधानाचार्य चंद्रशेखर ने कार्यक्रम के सफल आयोजन पर सभी प्रतिभागियों, विशेषज्ञों एवं आयोजन टीम को बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सहित विभिन्न उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े विषयों पर प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया।कार्यक्रम के समन्वयक पंकज ठाकुर और सह-समन्वयक वरुण गुप्ता ने एफडीपी के सफल आयोजन में सहयोग देने वाले विशेषज्ञों, प्रतिभागियों और संकाय सदस्यों का आभार व्यक्त किया। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के दौरान प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव साझा करते हुए इसे उपयोगी और ज्ञानवर्धक बताया।