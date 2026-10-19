झूठे वादों तक सिमटी सुक्खू सरकार, धरातल पर विकास गायब : इंद्र दत्त लखनपाल

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आम जनता को राहत नहीं मिली है और सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन के क्षेत्र में विकास धरातल के बजाय समाचारों की सुर्खियों तक सिमटकर रह गया है। वह रविवार को भोटा रेस्ट हाउस में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे।लखनपाल ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति चिंताजनक है। भोटा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), जहां करीब 40 वर्षों से 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध थीं, वहां अब दिन में भी मुश्किल से सेवाएं मिल पा रही हैं।उन्होंने दावा किया कि मेडिकल कॉलेज हमीरपुर और टांडा मेडिकल कॉलेज से भी अधिकतर मरीजों को एम्स बिलासपुर रेफर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गोबिंदसागर उठाऊ पेयजल योजना चार वर्षों से अधर में लटकी हुई है।प्रदेश में सड़कों की हालत भी खस्ता है और सरकार पैचवर्क तक करवाने में असमर्थ है, जबकि सर्फेसिंग और मैटेलिंग का काम दूर की बात है।खजाना खाली, वेतन-पेंशन देने का संकटविधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने कहा कि आत्मनिर्भर हिमाचल का दावा करने वाली सरकार के सामने कर्मचारियों को वेतन और पेंशन देने का संकट खड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि खजाना खाली होने के कारण कई जगहों पर ट्रेजरी तीन से चार महीने तक बंद रहती हैं। पंचायती राज चुनावों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इनमें कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस अवसर पर जिला परिषद उपाध्यक्ष गुरदीप सिंह, जिला परिषद सदस्य रेनू दतयाल और बीडीसी सदस्य राजेश कुमार मांगा उपस्थित रहे।