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Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज

Mon, 19 Oct 2026 01:19 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Mon, 19 Oct 2026 01:19 AM IST
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जन समस्याएं:
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सदर विधायक आशीष शर्मा सुबह 8:30 से पूर्वाह्न 11 बजे तक अपने निवास स्थान मुलाणा में जनसमस्याएं सुनेंगे।

भंडारा:
शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य पर रोपा पंचायत में पूर्वाह्न 11:30 से शाम 4:00 बजे तक वार्षिक भंडारे का आयोजन होगा।

कार्यशाला:
जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान गौना करौर में सुबह 10 बजे तीन दिवसीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ होगा।

समीक्षा बैठक:
भोरंज विधायक सुरेश कुमार पूर्वाह्न 11 बजे मिनी सचिवालय परिसर में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे।

धार्मिक आयोजन:
डोडवीं गांव में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के दूसरे दिन कथा व्यास दोपहर 12:15 से 3:15 तक भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रसंग सुनाएंगे।
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