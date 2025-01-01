Hamirpur (Himachal) News: 25 के बाद डिपुओं में नहीं मिलेगा राशन, उपभोक्ता परेशान
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sat, 21 Nov 2026 01:21 AM IST
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हमीरपुर। जिले में इस माह राशन लेने वाले उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ सकती है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों को 25 नवंबर तक ही राशन वितरण करने और इसके बाद सेल बंद करने के आदेश जारी किए हैं।
ऐसे में जिन उपभोक्ताओं को अभी तक राशन नहीं मिला है, उनके सामने निर्धारित समय में राशन लेने की चुनौती है। राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम (आरसीएमएस) में बदलाव और शिफ्टिंग की प्रक्रिया के चलते 25 नवंबर के बाद राशन वितरण नहीं हो पाएगा।
जिले में करीब 320 उचित मूल्य की दुकानें और डेढ़ लाख के करीब राशन कार्ड हैं। इन डिपुओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को दालें, तेल, चावल, आटा सहित अन्य जरूरी सामान सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाया जाता है।
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प्रदेश डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने कहा कि जिन डिपुओं में राशन पहुंच चुका है, वहां भी सर्वर की समस्या के कारण वितरण में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं, जिन डिपुओं में अभी तक राशन नहीं पहुंचा है, वहां मात्र पांच दिनों में सभी उपभोक्ताओं को राशन वितरित करना संभव नहीं है। ऐसे में कई उपभोक्ता इस माह के राशन से वंचित रह सकते हैं।
उन्होंने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग और प्रदेश सरकार से सर्वर की समस्या का जल्द समाधान करने तथा 25 नवंबर तक ही सेल बंद करने के आदेशों पर पुनर्विचार करने की मांग की है।
कोट
राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में बदलाव किया जा रहा है। 25 नवंबर के बाद सेल बंद करने के निर्देश मिले हैं। -आंचल, जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, हमीरपुर
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ऐसे में जिन उपभोक्ताओं को अभी तक राशन नहीं मिला है, उनके सामने निर्धारित समय में राशन लेने की चुनौती है। राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम (आरसीएमएस) में बदलाव और शिफ्टिंग की प्रक्रिया के चलते 25 नवंबर के बाद राशन वितरण नहीं हो पाएगा।
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जिले में करीब 320 उचित मूल्य की दुकानें और डेढ़ लाख के करीब राशन कार्ड हैं। इन डिपुओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को दालें, तेल, चावल, आटा सहित अन्य जरूरी सामान सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाया जाता है।
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प्रदेश डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने कहा कि जिन डिपुओं में राशन पहुंच चुका है, वहां भी सर्वर की समस्या के कारण वितरण में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं, जिन डिपुओं में अभी तक राशन नहीं पहुंचा है, वहां मात्र पांच दिनों में सभी उपभोक्ताओं को राशन वितरित करना संभव नहीं है। ऐसे में कई उपभोक्ता इस माह के राशन से वंचित रह सकते हैं।
उन्होंने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग और प्रदेश सरकार से सर्वर की समस्या का जल्द समाधान करने तथा 25 नवंबर तक ही सेल बंद करने के आदेशों पर पुनर्विचार करने की मांग की है।
कोट
राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में बदलाव किया जा रहा है। 25 नवंबर के बाद सेल बंद करने के निर्देश मिले हैं। -आंचल, जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, हमीरपुर