विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

खास बात यह रही कि पिछले दो विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा बैठक में शामिल नहीं हुए। उनकी गैरमौजूदगी और बैठक की सूचना देने को लेकर ब्लॉक अध्यक्ष सुनील कुमार और डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी सामने आए हैं।ऐसे में चुनावी तैयारियों के बीच पार्टी की अंदरूनी खींचतान बरकरार दिखाई दे रही है। शुक्रवार को ब्लॉक अध्यक्ष सुनील कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने, सरकार की उपलब्धियों को घर-घर पहुंचाने और नए लोगों को पार्टी से जोड़ने की रणनीति बनाई गई।इसके अलावा 11 दिसंबर को सुजानपुर में होने वाली प्रदेश सरकार की चौथी वर्षगांठ की रैली को सफल बनाने को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे, लेकिन पिछले दो विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रत्याशी रहे डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा की गैरमौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही।बिट्टू के अभियान की सराहनाबैठक में बूथ स्तर पर अभियान चलाकर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू के जनसमस्या निवारण अभियान की भी सराहना की गई। ब्लॉक अध्यक्ष ने हमीरपुर में बस अड्डे, सिटी सेंटर और जसकोट हेलीपोर्ट की परियोजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया।ये रहे मौजूदबैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती, एपीएमसी अध्यक्ष अजय शर्मा, मनोहर लाल कानूनगो, डॉ. आरसी डोगरा, शहनशाह, राजेश चौधरी, राजेश आनंद, अनिल चौधरी, टोनी ठाकुर, निशांत शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।कोटआधिकारिक फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में सभी कार्यकर्ताओं को सूचना दी गई थी। जब से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ है, पार्टी के चुनावों में प्रत्याशी रहे डाक्टर पुष्पेंद्र वर्मा बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। वह अकसर फोन भी नहीं उठाते हैं।बैठक और व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कभी कोई फोन के लिए नहीं आया है। इस तरह के झूठे प्रचार के बारे में पार्टी आलाकमान से ऐसे पदाधिकारियों की शिकायत की जाएगी। वह फील्ड में लोगों के बीच हैं। इस तरह की बैठकों से कैसे संगठन मजबूत होगा, यह बैठक करने वाले ही जानें।