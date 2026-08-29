Hamirpur (Himachal) News: बाजार में फिसलकर गिरा प्रवासी अस्पताल पहुंचने से पहले मौत

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वह सुजानपुर बाजार में मजदूरी करता था और किराये के कमरे में रहता था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वीरवार रात खाना खाने के बाद जनार्दन सड़क पर टहलने निकला था।इसी दौरान पैर फिसलने से वह सिर के बल सड़क पर गिर गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी। आसपास के लोग उसे घायल अवस्था में सुजानपुर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।वहीं, सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया गया।एसपी हमीरपुर बलबीर ने बताया कि मौत के कारणों की जांच की जा रही है। संवाद