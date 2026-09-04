Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Fri, 04 Sep 2026 01:30 AM IST
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बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल सुबह 8:30 से 10 बजे तक अपने निवास स्थान पर जनसमस्याएं सुनेंगे।
बैठक:
जिला भाजपा कार्य समिति की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे भोटा में निजी होटल में होगी। बैठक में सतपाल सिंह सत्ती विशेष रूप से उपस्थित होंगे।
चौकी:
शिव व शीतला माता मंदिर भोटा में जन्माष्टमी पर्व पर दोपहर 12:30 बजे चौकी का आयोजन होगा।
जन्माष्टमी पर्व:
शिवपुरी धाम समताना में जन्माष्टमी पर्व पर रात आठ से मध्यरात्रि 12 बजे तक श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा।
धार्मिक आयोजन:
बराडा में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के छठे दिन कथा व्यास आचार्य अनिल शर्मा मार्कण्डेय गोवर्धन पर्वत का प्रसंग सुनाएंगे।
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बैठक:
जिला भाजपा कार्य समिति की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे भोटा में निजी होटल में होगी। बैठक में सतपाल सिंह सत्ती विशेष रूप से उपस्थित होंगे।
चौकी:
शिव व शीतला माता मंदिर भोटा में जन्माष्टमी पर्व पर दोपहर 12:30 बजे चौकी का आयोजन होगा।
जन्माष्टमी पर्व:
शिवपुरी धाम समताना में जन्माष्टमी पर्व पर रात आठ से मध्यरात्रि 12 बजे तक श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा।
धार्मिक आयोजन:
बराडा में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के छठे दिन कथा व्यास आचार्य अनिल शर्मा मार्कण्डेय गोवर्धन पर्वत का प्रसंग सुनाएंगे।