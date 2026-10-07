हिमाचल: हमीरपुर में 19 वर्षीय द्वितीय वर्ष की छात्रा की मौत, किराये के कमरे में मिला शव

जिला हमीरपुर के सदर थाना क्षेत्र के अणु में एक 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा की मौत का मामला सामने आया है। छात्रा का शव अणु स्थित उसके किराये के कमरे में मिला। मृतका की पहचान कंचन के रूप में हुई है। कंचन अणु कॉलेज में द्वितीय वर्ष की छात्रा थी और अणु में किराये के कमरे में रह रही थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र में भी चर्चा का माहौल बन गया।

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जानकारी के अनुसार छात्रा का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। मामले से जुड़े तथ्यों को जुटाने के लिए पुलिस की ओर से जांच की जा रही है।पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर भेज दिया है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। घटनास्थल से संबंधित साक्ष्य जुटाने के साथ-साथ घटना की परिस्थितियों की भी जानकारी ली जा रही है।हमीरपुर के एसपी बलवीर सिंह ने मामले की पुष्टि की है। पुलिस अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने मौत के कारण को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है।