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टौणीदेवी-ऊहल, ऊहल-चौरी, सुजानपुर-थाना धबड़ियाणा और सलौणी-जोल वाया ब्याड़ मार्ग पर कई संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा इंतजामों की कमी बनी हुई है। सुजानपुर और भोरंज क्षेत्र की सड़कों पर यह समस्या अधिक गंभीर है।ऊहल-चौरी सड़क पर मढ़ेतर गांव के समीप करीब चार माह पहले एक कार खाई में गिर गई थी, लेकिन हादसे के बाद भी यहां क्रैश बैरियर नहीं लगाया गया। सुजानपुर-थाना धबड़ियाणा सड़क पर रियाह गांव के पास लगा बैरियर टूटा हुआ है।टौणीदेवी-ऊहल सड़क पर ऊहल चौक के समीप बैरियर अधूरा है, जबकि सलौणी-जोल सड़क पर खोड़पा के पास खाई की तरफ कोई सुरक्षा बैरियर नहीं है।इन मार्गों पर तीखे मोड़ों और गहरी खाइयों के चलते सुरक्षा इंतजामों की कमी वाहन चालकों के लिए खतरा बनी हुई है। भोरंज और बड़सर के कुछ ग्रामीण मार्गों पर भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि, हमीरपुर और नादौन क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है।राष्ट्रीय राजमार्गों पर लोक निर्माण विभाग के जिले के पांचों मंडलों में सुरक्षा इंतजाम बेहतर हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की छोटी सड़कों पर क्रैश बैरियर की व्यवस्था नाममात्र ही है। ऐसे में संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा इंतजाम दुरुस्त करने की जरूरत है।आठ साल में एक करोड़ से अधिक खर्च, फिर भी खतरा बरकरारलोक निर्माण विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 से 2025-26 तक जिले में 38 संभावित ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए गए। इनमें से अधिकांश में सुधार का दावा है। इन कार्यों के लिए 116 लाख रुपये आवंटित हुए, जबकि 102.85 लाख रुपये खर्च किए गए। इस दौरान 1129 मीटर क्रैश बैरियर, 229.5 मीटर सुरक्षा दीवार और 28 चेतावनी बोर्ड लगाए गए। इसके बावजूद मौके पर दिख रही कमियां सवाल खड़े कर रही हैं कि ग्रामीण सड़कों के खतरनाक मोड़ों को सुरक्षित बनाने के लिए किए इंतजाम पर्याप्त क्यों नहीं हैं।कोटटौणीदेवी-ऊहल सड़क पर कई जगह क्रैश बैरियर की जरूरत है। इस सड़क को नाबार्ड के तहत अपग्रेड करने की प्रपोजल है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र की अन्य सड़कों पर सुरक्षा के लिहाज से क्रैश बैरियर जरूरत के अनुरूप लगाए जा रहे हैं।भोरंज में ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों में सुरक्षा के लिहाज से क्रैश बैरियर लगाने और अन्य कार्यों पर दस लाख रुपये पिछले कुछ समय में खर्च किया गया है। जहां पर कमी है, उन जगहों को चिह्नित कर सड़कों को अधिक सुरक्षित बनाने का कार्य किया जा रहा है।