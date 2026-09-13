Hamirpur (Himachal) News: सांस और लिवर के मरीजों को आयुष अस्पताल में मुफ्त जांच की सुविधा

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डॉ. अक्षय सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को अस्पताल के कमरा नंबर 11 में सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि 22 सितंबर को विशेष चिकित्सा शिविर में लिवर के मरीजों की फाइब्रोस्कैन जांच भी निशुल्क होगी। निजी स्तर पर इसकी लागत करीब 4000 से 5000 रुपये है।फाइब्रोस्कैन से लिवर में जकड़न और वसा की स्थिति का पता चलता है। डॉ. अक्षय मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र ग्वालपथर में सेवाएं देते हैं। यहां शुगर और हीमोग्लोबिन जांच के साथ दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं।