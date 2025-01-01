Hamirpur (Himachal) News: स्किड बाइक की चपेट में आने से चार बच्चे घायल, एक की हालत गंभीर

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चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद एक बच्चे को मेडिकल जांच के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर रेफर कर दिया। स्कूल शिक्षकों के अनुसार छुट्टी के बाद चारों बच्चे सड़क किनारे पैदल घर लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही बाइक अचानक स्किड हो गई और बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया।हादसे के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया। पीएचसी कांगू की चिकित्सक डॉ. किरण कौशल ने घटना की सूचना धनेटा चौकी को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की।घायलों में तनुजा (7) पुत्री मनवीर निवासी आमला उत्तर प्रदेश, आनंद (5) पुत्र बृजेश निवासी सिकौरा उत्तर प्रदेश, रागिनी (3) पुत्री मनोज निवासी कुड़रिया, उत्तर प्रदेश और चांदनी (6) पुत्री मनोज कुमार निवासी उत्तर प्रदेश शामिल हैं।पुलिस ने घायल बच्चों के अभिभावकों के बयान दर्ज किए हैं। उपचार के दौरान अभिभावक और राजकीय प्राथमिक पाठशाला ढगो के अध्यापक सुरेंद्र कुमार मौजूद रहे। एसपी बलबीर सिंह ने कहा कि बाइक सवार की तलाश की जा रही है। उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है।