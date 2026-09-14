Hamirpur (Himachal) News: अब हर पल दिखेगी पेयजल की गुणवत्ता

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सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि जल शक्ति विभाग के मानकों के अनुसार पेयजल की गुणवत्ता की जानकारी एलईडी स्क्रीन पर लगातार प्रदर्शित होती रहेगी। इससे लोगों को पानी की गुणवत्ता की जानकारी मिल सकेगी।उन्होंने बताया कि मुख्य बाजार की बिजली और पेयजल लाइनों को भूमिगत करने के लिए मुख्यमंत्री ने शिमला की तर्ज पर अंडरग्राउंड डक्ट निर्माण के लिए 45 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसकी 15 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी हो चुकी है।शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा चौक से मुख्य बाजार और भोटा चौक तक तथा पेट्रोल पंप से बस स्टैंड और भोटा चौक तक करीब पांच फुट चौड़ा और पांच फुट गहरा अंडरग्राउंड डक्ट बनाया जाएगा। इससे शहर को बिजली के तारों के जाल, खंभों और जगह-जगह से गुजर रहीं पाइपलाइनों से निजात मिलेगी।बस स्टैंड के पुराने खोखाधारकों का पुनर्वास सुनिश्चित करने की बात भी कही गई। नगर निगम के अधिकारियों को रानी झांसी पार्क के पास उपयुक्त स्थान पर शौचालय बनाने और नालियों की उचित निकासी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि दुकानदारों और ग्राहकों को परेशानी न हो।इस अवसर पर जल शक्ति विभाग के मुख्य अभियंता रोहित दुबे, राज्य नशा निवारण बोर्ड के संयोजक एवं सलाहकार नरेश ठाकुर, एपीएमसी अध्यक्ष अजय शर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती, पार्टी के अन्य पदाधिकारी और जल शक्ति विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।