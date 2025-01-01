Hamirpur (Himachal) News: शिक्षकों को हर साल 10 मेडिकल अवकाश देने की मांग

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संघ का कहना है कि बीमारी की स्थिति में हिमाचल के शिक्षकों को अर्जित अवकाश लेना पड़ता है, जबकि कई अन्य राज्यों में चिकित्सा आधार पर अलग से अवकाश देने का प्रावधान है।संघ के प्रदेश महासचिव विजय हीर ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि तमिलनाडु में शिक्षकों को पूरे सेवाकाल में अधिकतम 540 दिन, जबकि ओडिशा में पांच साल में 90 और पूरे सेवाकाल में 180 दिन मेडिकल अवकाश मिलता है। राजस्थान में भी चिकित्सा आधार पर अवकाश की सुविधा उपलब्ध है।उन्होंने मांग की कि इन राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन कर हिमाचल में भी नियमित शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम 10 मेडिकल अवकाश का प्रावधान किया जाए। संघ ने अर्जित अवकाश की व्यवस्था में बदलाव की मांग भी उठाई है।विजय हीर के अनुसार, 300 दिन से अधिक अर्जित अवकाश होने पर अतिरिक्त दिन कर्मचारी के खाते में जमा नहीं होते। उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हुए 300 दिन से अधिक अर्जित अवकाश को लीव बैंक में जमा करने की व्यवस्था लागू करने का आग्रह किया।संघ का कहना है कि बीमारी के दौरान अर्जित अवकाश का इस्तेमाल करने से कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।