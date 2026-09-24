Hamirpur (Himachal) News: जाहू बाजार में नालियों से पीछे सामान रखने पर बनी सहमति

इस संबंध में बुधवार को व्यापार मंडल जाहू के पदाधिकारियों और पुलिस चौकी कर्मचारियों की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बैठक में दुकानदारों से नालियों को खुला रखने और दुकानों के आगे नालियों की जगह वाहनों की पार्किंग न करने की अपील की गई।व्यापार मंडल अध्यक्ष राजन कपिल, उपाध्यक्ष संजय कुमार, सचिव सोमवीर आदि ने कहा कि इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य बाजार में आवागमन सुचारु रखना और नालियों को अवरुद्ध होने से बचाना है। बैठक में निर्णयों का पालन सुनिश्चित करने पर सहमति बनी।