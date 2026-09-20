Hamirpur (Himachal) News: लाखों खर्च के बाद भी बदहाल चिल्ड्रन पार्क, महीनों से बंद फव्वारा

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स्थानीय लोगों के अनुसार नगर परिषद ने कुछ समय पहले पार्क के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण पर लाखों रुपये खर्च किए थे। इसका उद्देश्य बच्चों और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना था, लेकिन जीर्णोद्धार के बाद भी पार्क की नियमित देखरेख नहीं हो पा रही है।पानी की मोटर और पाइपलाइन में खराबी के कारण मुख्य फव्वारा लंबे समय से बंद है। शाम के समय बच्चों के साथ पार्क में पहुंचने वाले अभिभावकों को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।स्थानीय नागरिकों और अभिभावकों ने नगर परिषद से पार्क की नियमित सफाई करवाने, फव्वारे की खराबी दूर करने और अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की है।कोट:जिस फर्म ने यह फव्वारा लगाया है उसे इसे ठीक करने के आदेश दिए हैं। सामान आते ही फव्वारा ठीक करवा दिया जाएगा।