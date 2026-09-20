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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Children's park in shambles despite huge expenditure; fountain shut for months.

Hamirpur (Himachal) News: लाखों खर्च के बाद भी बदहाल चिल्ड्रन पार्क, महीनों से बंद फव्वारा

Sun, 20 Sep 2026 01:43 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sun, 20 Sep 2026 01:43 AM IST
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सुजानपुर (हमीरपुर)। नगर परिषद सुजानपुर के वार्ड नंबर आठ स्थित चिल्ड्रन पार्क में स्थापित फव्वारा कई माह से बंद पड़ा है। फव्वारे का कुंड सूखा होने के साथ पार्क में घास भी सूख चुकी है और कई स्थानों पर साफ-सफाई व्यवस्था प्रभावित है। इससे पार्क की हालत खराब हो गई है।
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स्थानीय लोगों के अनुसार नगर परिषद ने कुछ समय पहले पार्क के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण पर लाखों रुपये खर्च किए थे। इसका उद्देश्य बच्चों और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना था, लेकिन जीर्णोद्धार के बाद भी पार्क की नियमित देखरेख नहीं हो पा रही है।
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पानी की मोटर और पाइपलाइन में खराबी के कारण मुख्य फव्वारा लंबे समय से बंद है। शाम के समय बच्चों के साथ पार्क में पहुंचने वाले अभिभावकों को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
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स्थानीय नागरिकों और अभिभावकों ने नगर परिषद से पार्क की नियमित सफाई करवाने, फव्वारे की खराबी दूर करने और अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की है।




कोट:

जिस फर्म ने यह फव्वारा लगाया है उसे इसे ठीक करने के आदेश दिए हैं। सामान आते ही फव्वारा ठीक करवा दिया जाएगा। -तिलक राज, कनिष्ठ अभियंता, नगर परिषद सुजानपुर
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