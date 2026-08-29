Hamirpur (Himachal) News: रक्षाबंधन पर हमीरपुर बस अड्डे में दिखी चहल-पहल

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हालांकि, सामान्य दिनों की अपेक्षा यात्रियों की संख्या बहुत अधिक नहीं रही। रक्षाबंधन से एक दिन पहले वीरवार को ही बड़ी संख्या में यात्री अपने घरों और अन्य गंतव्यों के लिए रवाना हो गए थे। कई महिलाएं भाइयों को राखी बांधने के लिए मायके पहुंचीं।रक्षाबंधन के मौके पर हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की ओर से महिलाओं और युवतियों को निशुल्क बस यात्रा की सुविधा दी गई। महिलाओं ने इस सुविधा का लाभ उठाते हुए एचआरटीसी की बसों में सफर किया। त्योहार के चलते बसों में महिलाओं और अन्य यात्रियों की आवाजाही बनी रही।बॉक्सरविवार और सोमवार को भीड़ अधिक होने की संभावनारविवार और सोमवार को भीड़ बढ़ने की संभावना है। त्योहार मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने घरों का रुख कर चुके हैं। कई लोग रक्षा बंधन के बाद रविवार या सोमवार को ही अपने कार्यस्थल की ओर लौटेंगे। इससे रविवार और सोमवार को बस अड्डे और सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है।कोटबसें नियमित रूप से रूट पर संचालित हुई हैं। यात्रियों की भीड़ सामान्य रही है।