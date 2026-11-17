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संवाद न्यूज एजेंसीहमीरपुर। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग के उपनिदेशक देशराज डोगरा ने जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक व उच्च विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों को पात्र विद्यार्थियों के आवेदन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।उन्होंने कहा कि स्कूल स्तर पर सभी आवेदनों का सत्यापन और त्रुटिपूर्ण आवेदनों का दोबारा ऑनलाइन सत्यापन आठ दिसंबर तक पूरा करना होगा। सभी स्कूल प्रमुख निर्धारित समयसीमा में यह प्रक्रिया पूरी करें।उपनिदेशक ने चेतावनी दी कि यदि स्कूल स्तर पर छात्रवृत्ति का कोई मामला लंबित रहता है, उसका सत्यापन या पुनः सत्यापन नहीं होता है अथवा आवेदन में कोई त्रुटि पाई जाती है तो संबंधित स्कूल प्रमुख और छात्रवृत्ति प्रभारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।