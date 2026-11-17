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बहुतकनीकी संस्थान बड़ू में आठ करोड़ रुपये की लागत से बना है मैकेनिकल ब्लॉकसंवाद न्यूज एजेंसीहमीरपुर। राजकीय बहुतकनीकी संस्थान हमीरपुर (बड़ू) में करीब आठ करोड़ रुपये की लागत से तैयार मैकेनिकल ब्लॉक का लोक निर्माण विभाग और संस्थान प्रबंधन इस सप्ताह दोबारा संयुक्त निरीक्षण करेंगे। इसके लिए 21 नवंबर की तिथि प्रस्तावित की है, हालांकि अभी इसे अंतिम रूप नहीं दिया है।निरीक्षण के दौरान भवन में पहले पाई गई खामियों को दूर करने की स्थिति जांची जाएगी। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बावजूद मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को नए भवन में कक्षाएं लगाने की सुविधा नहीं मिल पाई है। सितंबर के दूसरे सप्ताह में लोक निर्माण विभाग और संस्थान प्रबंधन की ओर से किए गए संयुक्त निरीक्षण में भवन की ऊपरी मंजिल पर सीलन सहित कई अन्य कमियां सामने आई थीं।इसके बाद संस्थान प्रबंधन ने इन खामियों को गंभीरता से लेते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से जल्द सुधार करने का आग्रह किया था। अब प्रस्तावित दूसरे निरीक्षण में यह देखा जाएगा कि लोक निर्माण विभाग ने पहले सामने आई कमियों को कितना दूर किया है। इसके साथ ही भवन में शेष जरूरी कार्यों की स्थिति का भी आकलन किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भवन विद्यार्थियों के उपयोग के लिए पूरी तरह तैयार है या नहीं। राजकीय बहुतकनीकी संस्थान हमीरपुर के प्रधानाचार्य चंद्रशेखर ने बताया कि संयुक्त निरीक्षण इसी सप्ताह करवाने की तैयारी है।