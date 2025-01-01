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निर्माण कार्य अगले वित्त वर्ष की शुरुआत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सुख आश्रय परिसर में आधुनिक सुविधाओं के साथ वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और महिलाओं के रहने की व्यवस्था होगी। इसके तहत एक ब्लॉक में 100 वरिष्ठ नागरिकों, दूसरे में 100 लड़कों तथा महिला सदन में 200 महिलाओं एवं लड़कियों के रहने की क्षमता होगी।इसके अलावा कामकाजी महिलाओं के लिए 50 लोगों की क्षमता वाला अलग ब्लॉक बनाया जा रहा है। परिसर के छह ब्लॉकों में से एक का निर्माण केंद्र सरकार से मिली आठ करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता से किया जा रहा है, जबकि शेष निर्माण कार्य प्रदेश सरकार के सहयोग से हो रहा है।इनमें चार ब्लॉक तीन मंजिला, एक दो मंजिला और छठा ब्लॉक छह मंजिला होगा। परिसर में आवासीय सुविधाओं के अलावा प्रशासनिक ब्लॉक, पुस्तकालय, व्यायामशाला, दो मंजिला बैडमिंटन एवं टेनिस कोर्ट, तरणताल और जलपान गृह भी विकसित किए जाएंगे।कोट :सुख आश्रय का निर्माण कार्य 70 प्रतिशत पूरा हो चुका है। इसे अगले वित्त वर्ष की शुरुआत तक पूरा करने का लक्ष्य है। परिसर में रहने वालों को सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। -पंकज चौहान, कनिष्ठ अभियंता, लोक निर्माण विभाग उपमंडल ज्वालाजी।संशोधन : सोनम शर्मा