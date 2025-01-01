फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   10,000 devotees had a 'darshan' of the child yogi at Deotsidh.

Hamirpur (Himachal) News: दियोटसिद्ध में 10 हजार श्रद्धालुओं ने किए बालयोगी के दर्शन

Mon, 02 Nov 2026 01:27 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Mon, 02 Nov 2026 01:27 AM IST
विज्ञापन
10,000 devotees had a 'darshan' of the child yogi at Deotsidh.
बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध में कतारों में लगे श्रद्धालु। संवाद
दियोटसिद्ध (हमीरपुर)। प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध में रविवार को करीब 10 हजार श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई और दिनभर मंदिर परिसर बाबा के जयकारों से गूंजता रहा।
विज्ञापन

दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को लंबी कतारों में लगना पड़ा। सुबह की आरती से लेकर शाम की आरती तक सुरक्षा कर्मियों ने श्रद्धालुओं को बारी-बारी से गुफा के दर्शन करवाए। मंदिर में हिमाचल प्रदेश के अलावा पंजाब और अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।
विज्ञापन

श्रद्धालुओं ने दर्शन करने के बाद मंदिर में आयोजित लंगर में प्रसाद ग्रहण किया। भीड़ को देखते हुए मंदिर न्यास ने बैरियर नंबर दो के पास अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की, ताकि श्रद्धालुओं की आवाजाही व्यवस्थित बनी रहे और सड़क पर जाम की स्थिति न बने।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रशासन की ओर से भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए। देर रात श्रद्धालुओं ने परिसर स्थित कीर्तन हाल में चौकी का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बाबा बालक नाथ के भजन गाकर उनका गुणगान किया।

कोट
10 हजार श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। न्यास प्रशासन श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहा है। भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए मंदिर में अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। -सुभाष कुमार, कार्यकारी मंदिर अधिकारी दियोटसिद्ध
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें