रामायण बॉक्स ऑफिस: रणबीर की फिल्म ने हिला दिया 'आरआरआर' और 'धुरंधर' का सिंहासन, वर्ल्डवाइड छाप डाले इतने नोट

फिल्म 'रामायण' के बारे में

इस फिल्म को नमित मल्होत्रा ने बनाया है। यश इस फिल्म के सह-निर्माता हैं। साथ ही उन्होंने फिल्म में रावण का किरदार अदा किया है। भगवान राम की भूमिका में रणबीर कपूर हैं और साई पल्लवी ने माता सीता का रोल किया है। रवि दुबे लक्ष्मण बने हैं। इनके अलावा लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल, विवेक ओबेरॉय, शीबा चड्ढा और काजल अग्रवाल जैसे सितारे भी इस फिल्म का हिस्सा हैं।