अब सीनियर्स की बारी!: पाकिस्तान से 22 को एक और हिसाब बराबर करने उतरेगी टीम इंडिया; अभिषेक और वैभव पर रहेगी नजर

अंडर-19 एशिया कप फाइनल में भारत ने चुकता किया पुराना हिसाब

भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप का फाइनल किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं रहा। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए उस्मान खान के शानदार 107 रन की मदद से 337/9 का बड़ा स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम एक समय मुश्किल में नजर आ रही थी। 42वें ओवर में भारत का स्कोर 252 रन पर आठ विकेट था। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान एक बार फिर खिताब अपने नाम कर लेगा, लेकिन भारतीय निचले क्रम के बल्लेबाजों ने हार नहीं मानी।



मनल चौहान और प्लेयर ऑफ द मैच मोहित उल्वा ने मैच का रुख पलट दिया। मनल ने 32 गेंदों पर 47 रन बनाए, जबकि मोहित ने 26 गेंदों पर नाबाद 49 रन की पारी खेली। दोनों के बीच नौवें विकेट के लिए 57 रन की अहम साझेदारी हुई। आखिरी गेंद पर भारत को जीत के लिए तीन रन की जरूरत थी और उसके पास सिर्फ एक विकेट बचा था। मोहित ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चौका लगाकर भारत को एक विकेट से यादगार जीत दिला दी।



इस जीत के साथ भारत ने रिकॉर्ड नौवीं बार अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता। भारतीय टीम ने पिछले साल दिसंबर में दुबई में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान से मिली बड़ी हार का बदला भी चुकता किया। इतना ही नहीं, टूर्नामेंट के ग्रुप चरण में पाकिस्तान के हाथों मिली हार का हिसाब भी भारत ने फाइनल में बराबर कर दिया।