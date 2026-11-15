अब सीनियर्स की बारी!: पाकिस्तान से 22 को एक और हिसाब बराबर करने उतरेगी टीम इंडिया; अभिषेक और वैभव पर रहेगी नजर
भारत ने अंडर-19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को आखिरी गेंद पर एक विकेट से हराकर नौवीं बार खिताब जीता। अब 22 नवंबर को दोहा में भारत ए का सामना पाकिस्तान ए से होगा। पिछले साल पाकिस्तान से मिली हार का बदला लेने के इरादे से उतरेगी भारतीय टीम, जिसमें अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की सलामी जोड़ी आकर्षण का केंद्र होगी।
विस्तार
भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैदान पर मुकाबलों का रोमांच एक बार फिर बढ़ने वाला है। शनिवार को ओमान में खेले गए अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में भारतीय टीम ने आखिरी गेंद पर एक विकेट से जीत दर्ज कर पाकिस्तान से पिछले साल मिली हार का हिसाब बराबर किया। भारत ने इस जीत के साथ रिकॉर्ड नौवीं बार अंडर-19 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। हालांकि, पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। अब बारी भारत ए की है, जो 22 नवंबर को दोहा में पाकिस्तान ए यानी पाकिस्तान शाहीन्स के सामने उतरेगी। इस मुकाबले में भारतीय टीम की ओर से अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक सलामी जोड़ी पर खास नजरें रहेंगी।
पिछले साल दोहा में खेले गए मेन्स राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में पाकिस्तान शाहीन्स ने भारत ए को आठ विकेट से हराया था। इसके बाद पाकिस्तानी टीम ने खिताब भी अपने नाम किया था। अब 50 ओवर के एसीसी मेन्स राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 में भारत ए के पास उस हार का बदला लेने का मौका होगा। तिलक वर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम में रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, हर्षित राणा और प्रभसिमरन सिंह जैसे खिलाड़ी शामिल हैं।
भारत ए बनाम पाकिस्तान ए: कब और कहां होगा मुकाबला?
भारत ए और पाकिस्तान ए के बीच एसीसी मेन्स राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 का ग्रुप बी मुकाबला रविवार, 22 नवंबर को खेला जाएगा। यह मैच दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा।
भारत ए vs पाकिस्तान शाहींस
|जानकारी
|विवरण
|टूर्नामेंट
|एसीसी मेन्स राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026
|मुकाबला
|भारत ए बनाम पाकिस्तान ए (पाकिस्तान शाहींस)
|ग्रुप
|ग्रुप बी
|तारीख
|रविवार, 22 नवंबर 2026
|मैदान
|वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दोहा
|प्रारंभ समय
|दोपहर 3:30 बजे (भारतीय समयानुसार)
|प्रारूप
|50 ओवर
अंडर-19 एशिया कप फाइनल में भारत ने चुकता किया पुराना हिसाब
भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप का फाइनल किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं रहा। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए उस्मान खान के शानदार 107 रन की मदद से 337/9 का बड़ा स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम एक समय मुश्किल में नजर आ रही थी। 42वें ओवर में भारत का स्कोर 252 रन पर आठ विकेट था। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान एक बार फिर खिताब अपने नाम कर लेगा, लेकिन भारतीय निचले क्रम के बल्लेबाजों ने हार नहीं मानी।
मनल चौहान और प्लेयर ऑफ द मैच मोहित उल्वा ने मैच का रुख पलट दिया। मनल ने 32 गेंदों पर 47 रन बनाए, जबकि मोहित ने 26 गेंदों पर नाबाद 49 रन की पारी खेली। दोनों के बीच नौवें विकेट के लिए 57 रन की अहम साझेदारी हुई। आखिरी गेंद पर भारत को जीत के लिए तीन रन की जरूरत थी और उसके पास सिर्फ एक विकेट बचा था। मोहित ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चौका लगाकर भारत को एक विकेट से यादगार जीत दिला दी।
इस जीत के साथ भारत ने रिकॉर्ड नौवीं बार अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता। भारतीय टीम ने पिछले साल दिसंबर में दुबई में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान से मिली बड़ी हार का बदला भी चुकता किया। इतना ही नहीं, टूर्नामेंट के ग्रुप चरण में पाकिस्तान के हाथों मिली हार का हिसाब भी भारत ने फाइनल में बराबर कर दिया।
नो-हैंडशेक नीति पर कायम रहे दोनों कप्तान
भारत और पाकिस्तान के बीच मैदान पर मुकाबले के साथ-साथ नो-हैंडशेक नीति भी चर्चा में रही। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से दोनों देशों की टीमों के बीच हाथ नहीं मिलाने का सिलसिला जारी है। अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में भी भारतीय कप्तान लक्ष्मण रायचंदानी और पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ ने टॉस के समय हाथ नहीं मिलाया। मैच खत्म होने के बाद भी दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक-दूसरे से हाथ नहीं मिलाया और भारतीय खिलाड़ी मैदान से लौट गए। पाकिस्तान की ओर से खेल भावना और हाथ नहीं मिलाने के मुद्दे पर शिकायतें उठाई जाती रही हैं, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान पर अपने प्रदर्शन से जवाब दिया। आखिरी गेंद पर मिली जीत ने इस मुकाबले को और यादगार बना दिया।
अब 22 नवंबर को दोहा में भारत ए और पाकिस्तान ए की टक्कर
अंडर-19 एशिया कप फाइनल के बाद भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच एक और मुकाबला होने वाला है। 22 नवंबर को कतर की राजधानी दोहा में एसीसी मेन्स राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 के ग्रुप बी मुकाबले में भारत ए का सामना पाकिस्तान ए से होगा। यह टूर्नामेंट 50 ओवर के प्रारूप में खेला जाएगा।
भारत ए की कप्तानी तिलक वर्मा करेंगे, जबकि रिंकू सिंह को उपकप्तान बनाया गया है। टीम में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की मौजूदगी इस मुकाबले को खास बनाती है। दोनों बल्लेबाज पारी की शुरुआत कर सकते हैं। अभिषेक अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जबकि वैभव ने कम उम्र में ही अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पहचान बनाई है।
भारतीय टीम में प्रभसिमरन सिंह, कुमार कुशाग्र, आयुष बदोनी, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विप्रज निगम, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, हर्षित राणा, प्रिंस यादव और अर्शद खान भी शामिल हैं। इस टीम में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव रखने वाले खिलाड़ियों के साथ युवा प्रतिभाओं का अच्छा मिश्रण है।
अभिषेक और वैभव की सलामी जोड़ी पर रहेंगी नजरें
भारत ए के लिए इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी अहम हो सकती है। दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और पारी की शुरुआत करते हुए पाकिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। अभिषेक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अनुभव है, जबकि वैभव ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से कम समय में काफी चर्चा बटोरी है।
भारत के पास मध्यक्रम में तिलक वर्मा और रिंकू सिंह जैसे बल्लेबाज भी हैं। प्रभसिमरन सिंह और कुमार कुशाग्र विकेटकीपर-बल्लेबाज के विकल्प हैं। वहीं, हर्षित राणा तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती देंगे। ऐसे में भारतीय टीम की कोशिश पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत प्रदर्शन करने की होगी।
पाकिस्तान ए की कमान अब्दुल समद के हाथों में
पाकिस्तान शाहीन्स की कप्तानी अब्दुल समद करेंगे। टीम में विकेटकीपर रोहैल नजीर के अलावा मोहम्मद हसनैन, हैदर अली और सुफियान मुकिम जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके खिलाड़ी शामिल हैं। पाकिस्तान की टीम में अंडर-19 टीम के कप्तान फरहान यूसुफ को भी जगह मिली है। फरहान ने हाल ही में भारत के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान की कप्तानी की थी। पाकिस्तान की टीम में अहमद दानियाल, अकीफ जावेद, दानिश अजीज, हैदर अली, हसन नवाज, माज सदाकत, मोहम्मद इमरान रंधावा, साद मसूद और शमाइल हुसैन जैसे खिलाड़ी भी हैं। भारत ए के सामने पाकिस्तान की इस टीम को रोकने की चुनौती होगी।
चोट के कारण बाहर हुए रजत पाटीदार, आयुष बदोनी को मौका
भारत ए की टीम में एक बदलाव भी हुआ है। रजत पाटीदार ने चोट से उबरने और अपनी फिटनेस पर काम करने के लिए टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया। उनकी जगह आयुष बदोनी को टीम में शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने टीम में इस बदलाव की जानकारी दी थी। वहीं, रिंकू सिंह को तिलक वर्मा का उपकप्तान बनाया गया है।
भारत ए की 15 सदस्यीय टीम
|खिलाड़ी
|भूमिका
|तिलक वर्मा
|कप्तान
|रिंकू सिंह
|उपकप्तान
|अभिषेक शर्मा
|बल्लेबाज
|वैभव सूर्यवंशी
|बल्लेबाज
|प्रभसिमरन सिंह
|विकेटकीपर
|कुमार कुशाग्र
|विकेटकीपर
|आयुष बदोनी
|बल्लेबाज
|सूर्यांश शेडगे
|ऑलराउंडर
|शाहबाज अहमद
|ऑलराउंडर
|विप्रज निगम
|ऑलराउंडर
|हर्ष दुबे
|ऑलराउंडर
|तनुष कोटियन
|ऑलराउंडर
|हर्षित राणा
|तेज गेंदबाज
|प्रिंस यादव
|तेज गेंदबाज
|अर्शद खान
|तेज गेंदबाज
पाकिस्तान ए की 15 सदस्यीय टीम
|खिलाड़ी
|भूमिका
|अब्दुल समद
|कप्तान
|रोहैल नजीर
|विकेटकीपर
|अहमद दानियाल
|गेंदबाज
|अकीफ जावेद
|गेंदबाज
|दानिश अजीज
|ऑलराउंडर
|फरहान यूसुफ
|बल्लेबाज
|हैदर अली
|बल्लेबाज
|हसन नवाज
|बल्लेबाज
|माज सदाकत
|ऑलराउंडर
|मोहम्मद हसनैन
|तेज गेंदबाज
|मोहम्मद इमरान रंधावा
|ऑलराउंडर
|साद मसूद
|गेंदबाज
|शाहजेब खान
|बल्लेबाज
|शमाइल हुसैन
|बल्लेबाज
|सुफियान मुकिम
|गेंदबाज