द बोनस मार्केट अपडेट: शेयर बाजार में जोरदार उछाल, सेंसेक्स 450 अंक चढ़ा, निफ्टी 25250 पार

भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को जोरदार शुरुआत हुई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 450 अंक से अधिक चढ़ा। निफ्टी भी 25,250 के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर गया। एशियन पेंट और एयरटेल जैसी कंपनियों के शेयरों में दो फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में रुपया US डॉलर के मुकाबले 5 पैसे गिरकर 94.24 पर आ गया।

विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय इक्विटी बाजार में निकट भविष्य में मामूली सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि, वे सकारात्मक रुझान बनाए रखने की उम्मीद कर रहे हैं। सोमवार को तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। होर्मुज जलडमरूमध्य से शिपमेंट युद्ध-पूर्व स्तरों पर लौट रहे हैं।

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भारतीय बाजार में क्या रहा खास?

अमेरिका भी घरेलू बंदरगाहों के बीच ईंधन माल ढुलाई को सुगम बनाने के लिए कदम उठा रहा है। इससे आपूर्ति अधिशेष की उम्मीदें बढ़ी हैं। एशियाई शेयर बाजारों में सोमवार को गिरावट आई। एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेनसन हुआंग के अप्रत्याशित रूप से पद से हटने का बाजार पर असर दिखा।

सोमवार सुबह 09:20 बजे सेंसेक्स 82,042.31 अंक पर पहुंच गया। इसमें 449.86 अंक या 0.55 फीसदी की वृद्धि हुई। निफ्टी भी 25,256.45 अंक पर कारोबार कर रहा था। यह 112.16 अंक या 0.45 फीसदी ऊपर था। एशियन पेंट और एयरटेल के शेयरों में दो फीसदी की तेजी देखी गई। बाजार के जानकारों के अनुसार, भारतीय इक्विटी बाजार में सकारात्मक रुझान बना रहेगा।

वैश्विक बाजार में क्या हलचल?

एनवीडिया के नतीजे और एंथ्रोपिक का आईपीओ बाजार में एआई की ताकत का शक्ति परीक्षण करेंगे। वैश्विक बाजार की बात करें तो टोक्यो के समय अनुसार सुबह 11:11 बजे एसएंडपी 500 वायदा थोड़ा बदला था। जापान का टॉपिक्स 0.3 फीसदी गिरा, जबकि ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 थोड़ा बदला रहा। हांगकांग का हैंग सेंग 1 फीसदी चढ़ा, जबकि शंघाई कंपोजिट 0.6 फीसदी गिरा। यूरो स्टॉक्स 50 वायदा 0.3 फीसदी ऊपर था।

महानदी कोलफील्ड्स का आईपीओ कब खुलेगा?

महानदी कोलफील्ड्स के आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) का मूल्य दायरा तय हो गया है। यह 129 रुपये से 136 रुपये प्रति शेयर के बीच रखा गया है। यह 8,981 करोड़ रुपये का इश्यू 19 नवंबर को खुलेगा। यह आईपीओ निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। कंपनी कोयला खनन क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है। बाजार विशेषज्ञ इस आईपीओ पर करीब से नजर रख रहे हैं।

विदेशी निवेशकों की खरीदारी से शेयर बाजार में तेजी

घरेलू शेयर बाजार में सोमवार को शुरुआती कारोबार के दौरान तेजी देखने को मिली। विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ। बीएसई सेंसेक्स 414.36 अंक उछलकर 82,010.15 पर पहुंच गया, जबकि एनएसई निफ्टी 102.10 अंक की बढ़त के साथ 25,252.50 पर कारोबार करता दिखा। सेंसेक्स की कंपनियों में भारती एयरटेल, एशियन पेंट्स, इटरनल, टाइटन, कोटक महिंद्रा बैंक और एसबीआई के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही। वहीं टाटा स्टील, पावर ग्रिड, एनटीपीसी और इंडिगो के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 5,736.55 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे थे। नवंबर के पहले पखवाड़े में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 84,290 करोड़ रुपये का निवेश किया, जबकि इससे पहले लगातार दो महीने तक उन्होंने शुद्ध बिकवाली की थी।

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से बाजार को मिला सहारा

वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत 0.88 प्रतिशत गिरकर 95 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार के मुताबिक, विदेशी निवेशकों की आक्रामक खरीदारी से भारतीय बाजार का माहौल तेजी से बदला है। पिछले एक महीने में भारतीय बाजार ने 9.4 प्रतिशत का रिटर्न देकर अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े बाजारों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि बेहतर कंपनियों की आय वृद्धि और आकर्षक वैल्यूएशन के चलते विदेशी निवेश का प्रवाह आगे भी जारी रह सकता है। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई और शंघाई का एसएसई कंपोजिट गिरावट में रहे, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी बाजार भी शुक्रवार को ज्यादातर गिरावट के साथ बंद हुए थे। इससे पहले शुक्रवार को सेंसेक्स 318.56 अंक गिरकर 81,592.45 और निफ्टी 155.05 अंक टूटकर 25,144.30 पर बंद हुआ था।