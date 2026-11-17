सवाल भी उठे, यूजर ने कहा- 'बॉन्ड वाली वाइब नहीं'

रॉबर्ट को जेम्स बॉन्ड के रूप में चुने जाने पर हर कोई खुश नहीं है। कुछ लोग उनकी कास्टिंग पर सवाल उठा रहे हैं और इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है। एक यूजर ने लिखा है, 'यह सच में एक शॉक जैसा है। रॉबर्ट पर अभी भी शक है। मुझे उससे बॉन्ड वाली वाइब नहीं मिलती। और न ही बैटमैन वाली'। एक यूजर ने लिखा है, 'वे जेम्स बॉन्ड नहीं, बल्कि बॉन्ड विलेन के रूप में अच्छे लगते'। कुछ यूजर्स ने उनकी कास्टिंग को बहुत निराशाजनक और बिना सोचे-समझे किया गया चुनाव बताया। कुछ कहा कहना है कि रॉबर्ट पहले से ही बैटमैन का रोल कर रहे थे। ऐसे में सवाल उठाया जा रहा है कि एक ही एक्टर को कई आइकॉनिक कैरेक्टर के लिए क्यों चुना जाना चाहिए?











@btarunr It actually came as a shock back . I remember it was also mentioned that he was the first blonde bond we had. But he was actually very good. I still have my reservations on #RobertPattinson though. Bond vibe i don't get from him. Neither Batman for that matter — shaivya (@shaivisingh) November 17, 2026