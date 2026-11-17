रॉबर्ट पैटिनसन: जेम्स बॉन्ड बनने पर क्या बोले अभिनेता? शाही परिवार ने किया स्वागत, नेटिजंस ने दिया ऐसा रिएक्शन
- Robert Pattinson is 007: हॉलीवुड अभिनेता रॉबर्ट पैटिनसन अब पर्दे पर जेम्स बॉन्ड बने नजर आएंगे।
- चर्चित ब्रिटिश जासूस के किरदार को निभाने के लिए उनके नाम का आधिकारिक तौर पर एलान हो चुका है।
- यह भूमिका निभाने वाले रॉबर्ड सातवें एक्टर हैं। अपने कास्टिंग पर उन्होंने रिएक्शन दिया है।
विस्तार
हॉलीवुड अभिनेता रॉबर्ट पैटिनसन को दर्शक जेम्स बॉन्ड के रूप में देखेंगे। डेनियल क्रेग के उत्तराधिकारी के तौर पर उनके नाम की घोषणा हो चुकी है। वे आधिकारिक बॉन्ड फिल्म में यह किरदार निभाने वाले सातवें अभिनेता बन गए हैं। इस लोकप्रिय किरदार को निभाते हुए रॉबर्ट पैटिनसन बेहद खुश हैं। उन्होंने इस पर खुशी जताते हुए इसे लाइफटाइम सम्मान बताया है।
सोशल मीडिया पर आए अलग-अलग रिएक्शन
रॉबर्ट पैटिनसन के नाम का एलान जैसे ही जेम्स बॉन्ड के किरदार के लिए हुआ, इस पर नेटिजंस और एक्टर के फैंस के रिएक्शन भी आने लगे। रॉबर्ट के प्रशंसक बेहद खुश हैं। 'ट्वाइलाइट' से लेकर 'द बैटमैन', 'गुड टाइम' और 'द ओडिसी' तक अलग-अलग किरदार निभा चुके रॉबर्ट को अब जासूस के रूप में देखने के लिए फैंस उत्साहित हैं। वहीं, कुछ क्रिटिक्स ने एक्टर की कास्टिंग पर सवाल भी उठाए हैं। इस बीच ब्रिटेन के शाही परिवार ने भी अपना रिएक्शन दिया है।
शाही परिवार ने क्या कहा?
रॉबर्ट को बॉन्ड के रूप में चुने जाने पर इंटरनेट पर लोगों की अलग-अलग राय आ रही है। जेम्स बॉन्ड के रूप में रॉबर्ट पैटिनसन की कास्टिंग पर ब्रिटेन के शाही परिवार ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस किरदार के लिए एक्टर को चुने जाने पर अप्रूवल दे दिया है। एक्स पोस्ट में लिखा है, 'मैजेस्ट्री की सीक्रेट सर्विस में स्वागत किया'।
Welcome to His Majesty's Secret Service, Mr Bond.— The Royal Family (@RoyalFamily) November 16, 2026
रॉबर्ट पैटिनसन ने क्या कहा?
खुद अभिनेता रॉबर्ट ने भी इस महत्वपूर्ण जासूस के किरदार को निभाने पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इसे जिंदगी का लाइफटाइम सम्मान कहा है। वहीं, सोशल मीडिया पर फैंस भी इसे लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, 'इसकी उम्मीद नहीं थी'। एक यूजर ने लिखा है, 'रॉबर्ट जासूस के रूप में शानदार लगेंगे'।
I’ve been waiting for ♡ #RobertPattinson is James Bond— Pallyᥫᩣ -GOLDEN- (@ParisPally) November 17, 2026
#RobertPattinson collecting blockbusters like infinity stones. https://t.co/BwSp3V3x1m— Ranul Perera (@diyasenn) November 17, 2026
One of my Fav Hollywood Actor/Star .. Harry potter , Twilight , Tenet , The Odyssey , THE BATMAN & now JAMES BOND . all iconic character played by ROBERT now . cant wait for THE BATMAN II & James Bond new movie #RobertPattinson #JamesBond #TheBatman— Pramit (@ipramit_) November 17, 2026
I didn’t expect this, the guy is a great actor though! If you haven’t seen him in The King, he’s absolutely brilliant. #007 #007JamesBond #JamesBond #RobertPattinson https://t.co/PReQhQNnhK— Andrew Forster (@fourstar82) November 17, 2026
सवाल भी उठे, यूजर ने कहा- 'बॉन्ड वाली वाइब नहीं'
रॉबर्ट को जेम्स बॉन्ड के रूप में चुने जाने पर हर कोई खुश नहीं है। कुछ लोग उनकी कास्टिंग पर सवाल उठा रहे हैं और इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है। एक यूजर ने लिखा है, 'यह सच में एक शॉक जैसा है। रॉबर्ट पर अभी भी शक है। मुझे उससे बॉन्ड वाली वाइब नहीं मिलती। और न ही बैटमैन वाली'। एक यूजर ने लिखा है, 'वे जेम्स बॉन्ड नहीं, बल्कि बॉन्ड विलेन के रूप में अच्छे लगते'। कुछ यूजर्स ने उनकी कास्टिंग को बहुत निराशाजनक और बिना सोचे-समझे किया गया चुनाव बताया। कुछ कहा कहना है कि रॉबर्ट पहले से ही बैटमैन का रोल कर रहे थे। ऐसे में सवाल उठाया जा रहा है कि एक ही एक्टर को कई आइकॉनिक कैरेक्टर के लिए क्यों चुना जाना चाहिए?
@btarunr It actually came as a shock back . I remember it was also mentioned that he was the first blonde bond we had. But he was actually very good. I still have my reservations on #RobertPattinson though. Bond vibe i don't get from him. Neither Batman for that matter— shaivya (@shaivisingh) November 17, 2026
'ट्वाइलाइट' का पुराना सीन हो रहा वायरल
रॉबर्ट पैटिनसन के अगले जेम्स बॉन्ड के तौर पर कन्फर्म होने के साथ ही फैंस को 'ट्वाइलाइट' का एक पुराना सीन याद आ गया है, जिसकी क्लिप इंटरनेट पर वायरल हो रही है। यूजर्स सोच रहे हैं कि क्या फ्रैंचाइजी ने अनजाने में उनके अगले बड़े रोल का संकेत पहले ही दे दिया था?
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