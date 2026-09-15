टॉम-जेंडाया का रिश्ता: कपल की शादी में नया ट्विस्ट; एमी अवॉर्ड्स में स्टाइलिस्ट ने किया चौंकाने वाला खुलासा

बोले- 'मैंने झूठ बोला था'

बता दें कि मार्च में लॉ रोच ने ही इस कपल की शादी की बात कही थी। अब एमी अवार्ड्स 2026 के रेड कार्पेट पर लॉ रोच ने मार्च में दिए अपने बयान को वापस लेते हुए कहा कि उन्होंने झूठ बोला था और उस समय जेंडाया शादीशुदा नहीं थीं।

'वैरायटी' की रिपोर्ट के मुताबिक, रोच ने कहा, 'मैंने झूठ बोला था। उनकी शादी नहीं हुई है। दरअसल, अभी तक उनकी कोई ऑफिशियल सेरेमनी नहीं हुई है'। उन्होंने यह नहीं बताया कि कपल ने कानूनी तौर पर शादी कब की। इसके बाद रोच ने बताया कि शादी आखिरकार कब हो सकती है। स्टाइलिस्ट ने कहा, 'यह 'ड्यून' प्रेस टूर के बाद होगी'। जेंडाया को लेकर उन्होंने कहा, 'वह काफी समय से उनकी पत्नी की तरह ही रह रही हैं, लेकिन अभी तक यह ऑफिशियल नहीं हुआ है'।