कार से स्कूटर तक सबकी बढ़ी मांग: अगस्त में ऑटो बाजार ने बनाया रिकॉर्ड, क्या फेस्टिव सीजन में बढ़ेगी और रफ्तार?

सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के अनुसार भारतीय ऑटोबाजार ने अगस्त 2026 में कई प्रमुख वाहन श्रेणियों में अब तक का सबसे अधिक अगस्त डिस्पैच दर्ज किया। पैसेंजर व्हीकल (PV), थ्री-व्हीलर और टू-व्हीलर, तीनों सेगमेंट में डबल-डिजिट ग्रोथ रही। अगस्त में पैसेंजर व्हीकल डिस्पैच सालाना आधार पर 36.5 फीसदी बढ़कर 4,39,309 यूनिट हो गए। पिछले साल अगस्त में यह आंकड़ा 3,21,901 यूनिट था। वहीं थ्री-व्हीलर डिस्पैच 22.8 फीसदी बढ़कर 93,764 यूनिट और टू-व्हीलर डिस्पैच 10.5 फीसदी बढ़कर 20,34,698 यूनिट हो गए।

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