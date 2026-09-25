बालोद में भीषण सड़क हादसा: बेकाबू पिकअप वाहन ट्रक से टकराया, पांच की मौत और छह घायल

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पुलिस के अनुसार पिकअप वाहन में सवार सभी लोग धुमाल पार्टी के सदस्य थे और वे कवर्धा से जगदलपुर की ओर जा रहे थे। मरकाटोला घाटी के पास पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल घटना स्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से राहत कार्य शुरू किया। पुलिस और ग्रामीणों ने पिकअप में फंसे घायलों को बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।धमतरी जिला अस्पताल पहुंचने के बाद चिकित्सकों की टीम ने घायलों का उपचार शुरू कर दिया। इस हादसे में घायल छह लोगों में से दो की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। चिकित्सकों ने दोनों गंभीर घायलों को बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर कर दिया है, जबकि अन्य चार घायलों का इलाज धमतरी अस्पताल में ही चल रहा है। दुर्घटना के कारण घायलों में भारी दहशत और सदमे की स्थिति है, जिससे वे आपबीती बताने में असमर्थ हैं। घटना की जानकारी मिलते ही महापौर रामू रोहरा जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने चिकित्सकों से घायलों के इलाज का विवरण लिया।अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत गवर्ना ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे पुरुर थाना क्षेत्र में हुए हादसे में पांच लोगों की मौत हुई है। पुलिस अभी मृतकों की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज करके दुर्घटना के कारणों की जांच आरंभ कर दी है। उधर, राज्य के गृह मंत्री ने भी दुर्घटना का संज्ञान लिया है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से हादसे की जानकारी ली और घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।