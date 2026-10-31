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चंबा: तीसा में नौ किलो चरस के साथ एक युवक गिरफ्तार, खखड़ी बांध साइट संपर्क मार्ग पर एसटीएफ ने पकड़ा

Sat, 31 Oct 2026 08:33 AM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, चंबा
अमर उजाला नेटवर्क, चंबा Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sat, 31 Oct 2026 08:33 AM IST
सार

एसटीएफ की टीम ने मध्यरात्रि करीब 12:50 बजे गुप्त सूचना के आधार पर तीसा के खखड़ी बांध साइट संपर्क मार्ग पर नाकाबंदी की थी। इस दौरान तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 9.028 किलोग्राम चरस बरामद हुई।

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Youth arrested with charas in Tissa, Chamba
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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चंबा के चुराह उपमंडल के तीसा में एसटीएफ की टीम ने नाकाबंदी के दौरान 9 किलो 28 ग्राम चरस बरामद कर एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान राकेश कुमार (32)  निवासी गांव मंडका डाकघर थल्ली तहसील चुराह, जिला चंबा के रूप में हुई है।

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एसटीएफ की टीम ने मध्यरात्रि करीब 12:50 बजे गुप्त सूचना के आधार पर तीसा के खखड़ी बांध साइट संपर्क मार्ग पर नाकाबंदी की थी। इस दौरान तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 9.028 किलोग्राम चरस बरामद हुई। एसटीएफ नॉर्थ रेंज कांगड़ा के तीसा प्रभारी एएसआई परमेश शर्मा की अगुवाई में कार्रवाई की गई।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एसटीएफ नॉर्थ रेंजलिस ने आरोपी के खिलाफ एसटीएफ नॉर्थ रेंज कांगड़ा थाना में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 25 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की आगामी जांच एएसआई परमेश शर्मा कर रहे हैं।

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