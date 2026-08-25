Chamba News: युवती लापता, पिता ने जताई अपहरण की आशंका
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 09:39 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 09:39 AM IST
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बनीखेत (चंबा)। डलहौजी क्षेत्र के तहत आने वाले एक क्षेत्र की युवती पुलिस भर्ती का फार्म भरवाने के लिए घर से निकली थी लेकिन मंगलवार तक वापस घर नहीं पहुंची। युवती के घर न लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की पर उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। युवती के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाकर बेटी के लापता होने की सूचना दी है। उन्होंने युवती के अपहरण की आशंका भी जताई है। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और युवती की तलाश की जा रही है। संवाद
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